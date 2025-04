Calhanoglu bis: stavolta è il Milan a beffare l’Inter! L’incredibile cambio maglia tra le milanesi prende forma

Calhanoglu bis: stavolta è il Milan a beffare l’Inter. L’ultima voce di mercato rivela di un piano pronto a lasciare i tifosi senza parole.

Il Milan è pronto a ripartire su tutti i fronti, con un rinnovamento che toccherà ogni aspetto del club. Dalla nomina del nuovo Direttore Sportivo, all’allenatore che prenderà il posto di Conceição, fino ad arrivare al mercato. In quest’ottica, non sorprende del tutto il clamoroso dietrofront delle ultime ore a Milanello: un giocatore inizialmente in odore di rinnovo sarà, invece, il primo della lista a lasciare la squadra a fine stagione. Un addio che segna un cambio di direzione importante. Nel frattempo, sullo sfondo, prende corpo una trattativa che ricorda quella di Calhanoglu: il Milan starebbe cercando di beffare l’Inter strappandogli un giocatore a a parametro zero.

La scelta che conta: il nuovo DS del Milan

Il Milan, sotto la guida di Giorgio Furlani, sta mettendo a segno movimenti strategici che delineeranno il futuro del club. L’assunzione di un nuovo direttore sportivo, che si occuperà anche della scelta del prossimo allenatore, rappresenta un tassello fondamentale in questo disegno. Gli incontri e le decisioni che stanno avendo luogo in queste settimane saranno cruciali per l’indirizzo che il club vorrà prendere, non solo in termini dirigenziali ma anche per quanto riguarda le future campagne acquisti.

Calhanoglu bis: stavolta è il Milan a beffare l’Inter!

Nel mirino del Milan – svela Milanlive.it – c’è Marko Arnautovic, attualmente all’Inter, il cui contratto è in scadenza a giugno. Il suo addio ai nerazzurri appare ormai scontato, data l’età avanzata del giocatore, le richieste contrattuali e alcuni acciacchi fisici che hanno caratterizzato l’ultima stagione. Questi elementi spingono la dirigenza interista a non considerare il rinnovo, aprendo le porte ad una possibile migrazione dell’attaccante verso la sponda rossonera della città, in un’operazione che potrebbe avvenire a costo zero.

