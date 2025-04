E’ fatta per il ritorno al Milan, l’annuncio non lascia più dubbi: incredibile svolta di mercato, tifosi increduli

E’ fatta per il ritorno al Milan, l’annuncio non lascia più dubbi. L’ultima rivelazione di mercato svela di un piano già deciso per giugno.

Con la stagione ormai agli sgoccioli, il Milan guarda già al futuro e inizia a pianificare con decisione la prossima annata. In queste ore, Furlani ha incontrato Igli Tare per discutere concretamente del suo possibile ruolo come nuovo Direttore Sportivo del club. Una nomina sempre più vicina, destinata a dare forma e sostanza al nuovo corso rossonero. Proprio dal suo arrivo potrebbe nascere la prima grande sorpresa: né Massimiliano Allegri né Antonio Conte guideranno la squadra, ma un nome nuovo, fresco, che avrebbe già ottenuto il pieno consenso da parte della dirigenza. Un profilo che rappresenterebbe una svolta netta e ambiziosa.

Tare, il mercato, e un ritorno che spiazza tutti

Poi sarà tempo di mercato, da costruire in stretta sinergia con il nuovo tecnico che prenderà le redini della squadra. Tanti i nomi accostati al Milan e numerose le indiscrezioni che si rincorrono in queste ore, ma tra le righe emerge già una prima certezza: il ritorno a Milanello di un rossonero al termine della stagione. Si tratta di un rientro che potrebbe rivelarsi utile per ampliare le rotazioni o per valutare un’eventuale nuova collocazione nel progetto tecnico. In un’estate che si preannuncia movimentata, ogni pedina tornerà utile per delineare il nuovo volto del Milan.

E’ fatta per il ritorno al Milan, l’annuncio non lascia più dubbi

Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, è al centro di questa fase di pianificazione. Il suo ritorno al Milan, dopo un periodo in prestito, sembra ormai definito. Nonostante fosse stato acquistato come potenziale sostituto di Kvaratskhelia e avesse avuto l’opportunità di lavorare sotto la guida di Antonio Conte, Okafor non è riuscito a convincere pienamente, rendendo improbabile il riscatto da parte della squadra presso cui è attualmente in prestito. Gli scampoli di partita concessigli non sono bastati a giustificare l’esborso dei 23 milioni di euro richiesti per il riscatto definitivo, così come rivelato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com.

