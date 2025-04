“Ciao Milan, voglio i nerazzurri”: nuovo clamoroso “tradimento” a Milanello, prende forma uno scenario incredibile per giugno

“Ciao Milan, voglio i nerazzurri”: nuovo clamoroso “tradimento” a Milanello. L’ultima voce agita il futuro del rossonero.

Il Milan si appresta ad affrontare una doppia sfida decisiva tra campionato e Coppa Italia, con l’Atalanta e l’Inter pronte a testare ambizioni e tenuta mentale dei rossoneri. In questo contesto, però, le condizioni di Mike Maignan continuano a destare qualche preoccupazione. Dopo il trauma cranico rimediato a Udine, le ultime notizie provenienti da Milanello alimentano dubbi sul suo rientro. Lo staff medico sta monitorando attentamente la situazione, ma i dubbi sul suo impiego restano forti. La sua assenza potrebbe pesare non poco, soprattutto in un momento chiave della stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Dal nuovo DS del Milan a un addio che farebbe rumore

La società rossonera è già al lavoro per gettare le fondamenta del nuovo progetto in vista della prossima stagione. In particolare, Giorgio Furlani sta accelerando i tempi per chiudere l’accordo con Igli Tare e portarlo a Milanello nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo. L’ex dirigente della Lazio, qualora venisse ufficializzato, si troverebbe subito a dover gestire dossier delicati, tra cui quello di un rossonero il cui futuro appare sempre più incerto. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe essere convinto a dire sì ai rivali nerazzurri.

Durante il mercato invernale l’Atalanta aveva manifestato un forte interesse per Strahinja Pavlovic, ma senza riuscire a concretizzare l’operazione. Il difensore serbo, al Milan, ha vissuto una stagione tra alti e bassi e, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, potrebbe seriamente valutare l’ipotesi di cambiare aria. Tuttavia, il futuro di Gian Piero Gasperini rappresenta un elemento chiave nella trattativa, poiché era stato proprio l’attuale tecnico orobico a spingere per il suo arrivo a Bergamo. Secondo quanto riportato da MilanLive.it, il Milan valuta Pavlovic circa 22 milioni di euro, cifra che l’Atalanta potrebbe essere disposta a investire. Il destino del difensore resta quindi incerto, e la scelta del nuovo allenatore rossonero potrebbe essere determinante per chiarire il suo futuro in un senso o nell’altro.

