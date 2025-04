Conferma: addio deciso, finisce l’era al Milan per uno dei giocatori più rappresentativi

Duro colpo per i rossoneri, che vedranno partire uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi tempi.

In casa Milan ormai le priorità sono solo relative a quello che sarà il futuro, precisamente quest’estate. Non sbagliare il mercato estivo sarà fondamentale per provare, nel prossimo campionato, a riscattare la figuraccia maturata nella stagione che sta andando a concludersi. Mentre si vocifera di grandi entrate sembra ormai certo un addio, e non un addio qualsiasi.

Il Marsiglia riscatterà Bennacer?

Ismael Bennacer a Marsiglia non ha giocato moltissimo, a causa dei suoi soliti problemi fisici. Tuttavia il mister De Zerbi e la dirigenza del club avrebbero grande fiducia nelle sue incredibili doti da regista e starebbero pensando molto al riscatto. Al momento però in casa Marsiglia c’è grande confusione: la squadra ha avuto un netto calo e ora potrebbe essere in dubbio pure la qualificazione in Champions. L’ex Milan, in quanto infortunato, non è stato responsabile dei risultati, ma potrebbe comunque subirne le conseguenze.

Bennacer-Marsiglia, sarà riscatto solo con la Champions

Il riscatto di Bennacer è fissato attorno ai 15 milioni e considerando che la società francese ha in mente anche altre operazioni per il mercato deve ragionare bene sull’algerino. La qualificazione in Champions League porterebbe nelle casse del club una bella somma, ed è probabile che il Marsiglia, una volta qualificato matematicamente, deciderà di riscattare Bennacer. Fino ad allora fare un pronostico risulta però difficile, in quanto la situazione dei marsigliesi in classifica sembra a dir poco precaria. Infatti al momento il Marsiglia occupa l’ultimo posto disponibile per la qualificazione in Champions (il terzo) ma ha solo due punti in più rispetto alla sesta classificata, che andrebbe in Conference.

