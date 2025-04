Gerry Cardinale vende il club: clamorosa conferma, è quasi ufficiale. Le ultime rivelazioni in merito sono emerse su L’Équipe.

Il futuro del Milan inizia davvero a delinearsi con contorni sempre più nitidi. In queste ore si starebbe tenendo un summit decisivo per portare Igli Tare a ricoprire il ruolo di nuovo Direttore Sportivo, una scelta che segnerebbe l’avvio concreto del nuovo corso rossonero. L’ex dirigente della Lazio rappresenterebbe il primo tassello di un progetto ambizioso e volto al rinnovamento, sia nella struttura societaria che sul piano tecnico. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare dalla panchina: secondo le ultime indiscrezioni, né Massimiliano Allegri né Antonio Conte guideranno il Milan nella prossima stagione. Al loro posto, prende quota un profilo nuovo e inatteso, capace però di mettere d’accordo tutta la dirigenza. Un nome che potrebbe incarnare perfettamente l’idea di rilancio e continuità voluta dalla proprietà, in un mix di ambizione, modernità e visione a lungo termine.

Clamoroso "scambio" con Thiaw: il Milan pronto all'assalto per il talento della Serie A

Tifosi del Milan in attesa di novità

Nelle ultime ore i tifosi del Milan stanno concentrando la loro attenzione sulle mosse di RedBird Capital, guidata da Gerry Cardinale, che sembra intenzionata a prendere decisioni forti e potenzialmente inattese. Sebbene la vicenda non coinvolga direttamente il Milan, l’eco generato è forte e alimenta un acceso dibattito tra i sostenitori rossoneri. La fiducia nella proprietà americana non è mai stata piena, e queste nuove indiscrezioni non fanno altro che rafforzare i dubbi già esistenti. L’incertezza sul futuro societario si intreccia così con le ambizioni sportive, lasciando l’ambiente in uno stato di attesa e preoccupazione crescente.

RedBird Capital Partners, la società guidata da Gerry Cardinale che detiene le quote del Milan, avrebbe ufficialmente messo in vendita il Tolosa, club francese appartenente al gruppo. La conferma è arrivata direttamente da Paul-José Mpoku, responsabile dell’unità calcio di World Gate Investment (WGI), che ai microfoni di L’Équipe ha rivelato di aver contattato la banca Moelis per ottenere informazioni sulla possibile acquisizione. “Abbiamo scritto alla Moelis, che si occupa della questione. Non siamo qui per rovinare tutto, ma per cogliere l’opportunità giusta”, ha spiegato Mpoku. Moelis, banca leader nella consulenza finanziaria, vanta un’esperienza consolidata, come dimostrato dalla recente vendita di Tupperware. La situazione è attualmente in fase di studio, con WGI che non sembra avere fretta, preferendo un’operazione ragionata. Anche se non direttamente collegata al Milan, questa mossa alimenta interrogativi tra i tifosi rossoneri sul reale impegno di RedBird nel progetto sportivo milanista.

