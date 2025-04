Tegola in attacco: è costretto a saltare Milan-Atalanta

Il giocatore sarà costretto a saltare il big match contro i bergamaschi, che tegola per Gasperini!

Il Milan, mentre impazzano le voci su chi saranno i prossimi acquisti e soprattutto sul nuovo DS, si appresta ad affrontare l’Atalanta, che arriverà questa domenica a San Siro. Sarà una missione ardua per i rossoneri, che vorrebbero vincere per provare a scalare una classifica a dir poco penosa, sapendo però che l’Atalanta è una squadra di tutto rispetto. La Dea viene da 3 sconfitte nelle ultime 4, ma sarebbe stupido per il Milan sottovalutare i nerazzurri, campioni in carica dell’Europa League.

De Ketelaere non recupera, sarà out a San Siro

Oltre alle varie assenza rossonere, come quella molto probabile di Santiago Gimenez, anche l’Atalanta dovrà fare a meno di un suo titolarissimo. Stiamo parlando di Charles De Ketelaere, indisponibile a causa di una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per lui lo stop non durerà molto, infatti potrebbe ritornare già nelle prossime partite. Gasperini inoltre spera di recuperare Posch, in quanto l’infortunio di Kolasinac impedirà al bosniaco di scendere in campo nel finale di stagione.

Il Milan per recuperare, l’Atalanta per riscattarsi: si prospetta spettacolo a San Siro

Il posticipo di questa domenica si prospetta a dir poco scintillante. Entrambe le squadre andranno a caccia dei tre punti, per motivi diversi. Il Milan vuole provare almeno a recuperare sulla zona Europa League, mentre l’Atalanta vuole confermare il suo essere una corazzata, dopo 3 sconfitte nelle ultime 4. L’andata finì 2-1 per i nerazzurri, che vinsero grazie ad un gol a pochi minuti dalla fine di Ademola Lookmann. Ovviamente i giocatori del Milan si augurano un epilogo diverso.

