Il nuovo corso del Milan potrebbe davvero prendere il via a breve. In queste ore, Giorgio Furlani ha incontrato Igli Tare, nome in pole position per assumere il ruolo di nuovo Direttore Sportivo del club. L’eventuale arrivo dell’ex dirigente della Lazio segnerebbe l’inizio di un progetto ambizioso, pronto a riservare sorprese importanti. Tra queste, spicca il nome del futuro allenatore: con Tare al comando dell’area sportiva, il candidato numero uno per la panchina non sarebbe né Allegri né Conte, ma un profilo totalmente a sorpresa, che potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa per il rilancio rossonero.

Clamoroso “scambio” con Thiaw: il Milan pronto all’assalto per il talento della Serie A

La rivoluzione a Milanello e un retroscena su Leao

Al termine della stagione, a Milanello potrebbe scattare una vera e propria rivoluzione, con decisioni forti pronte a cambiare volto alla rosa. Nessuno sarebbe considerato intoccabile, nemmeno i big. Tra i nomi finiti sotto i riflettori c’è Rafael Leao, protagonista nelle ultime ore di un retroscena davvero sorprendente. Secondo indiscrezioni, il portoghese avrebbe confidato a persone a lui molto vicine particolare decisamente forti e al contempo scottanti in merito alla sua avventura in rossonero.

Leao non ha gradito una cosa e l’ha fatto sapere al Milan

A rivelare il retroscena è stato Andrea Ramazzotti sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, svelando un dettaglio inedito sul momento vissuto da Rafael Leao. Il giornalista ha scritto: “Da quando indossa la maglia del Milan, Leao non aveva mai incontrato tante difficoltà come in questa annata. Prima Fonseca e poi Conceição ne hanno messo in dubbio la centralità nel progetto. Cosa che non era accaduta con Pioli in panchina.” Secondo quanto riportato, le persone vicine al portoghese raccontano di un certo malessere per un ruolo meno centrale. Una situazione nuova che, però, lo avrebbe spinto a maturare, accettando la sfida di essere decisivo anche subentrando dalla panchina. E i numeri lo dimostrano: tre gol e tre assist in dieci presenze da subentrante.

