Vuole il Milan, solo il Milan: secco “no” alle altre offerte

Il giocatore è stato molto chiaro: nel suo futuro vede solo rossonero.

Il Milan sta cominciando a progettare la prossima stagione, fra certezze e dubbi. La rosa andrà rivoluzionata, molti saranno gli addii e altrettanti saranno i nuovi arrivi. E mentre in vista del match di domenica contro l’Atalanta non ci sarà un top player rossonero, vanno fatte le valutazioni su chi tenere e chi cedere. Non sarà semplice valutare chi è interno al progetto e chi no, ma se si vuole progettare al meglio il calciomercato questi ragionamenti vanno fatti.

Leao vuole solo il Milan

Durante tutta l’annata si è parlato del fatto che quelli che sarebbero dovuti essere i leader della squadra non lo sono stati, e che questo li avrebbe costretti alla cessione. La società ha fatto grandi valutazioni a riguardo, ma oltre alle scelte dirigenziali non può tralasciare la volontà dei giocatori. A proposito di questo Rafael Leao avrebbe manifestato un grande desiderio di restare al Milan. Infatti dopo il gol e l’assist fornito a Udine il portoghese vorrebbe trascinare il diavolo in questo finale di stagione, per poi puntare al riscatto il prossimo anno.

Leao tra luci e ombre

La stagione del portoghese però non è stata delle migliori, infatti nonostante i 9 assist il portoghese ha segnato solamente 7 gol quest’anno Troppo pochi per un giocatore con una classe cristallina come la tua. Un altro dato che stupisce è che Leao sembra completamente incapace di segnare a San Siro. Infatti l’ultimo gol del portoghese in casa risale al 3-3 contro la Salernitana del 25 maggio 2024.

