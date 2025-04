Milan, il pronostico di Ordine: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore”

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti a Televomero riguardanti le panchine della prossima stagione: c’è anche una previsione sul prossimo allenatore del Milan.

Nell’ambiente rossonero, il primo tema che tiene banco è la scelta del nuovo direttore sportivo, una cantilena che perseguita i tifosi milanisti da diverse settimane ormai. Come tutti sappiamo, la trattativa con Fabio Paratici è completamente saltata al momento delle firme: il club ha deciso di fare un passo indietro perché riteneva troppo pesante la squalifica dell’ex dirigente della Juventus fino al 20 luglio. Successivamente, Furlani ha deciso di puntare su Tony D’Amico, ma l’attuale DS dell’Atalanta è stato bloccato dal proprio club, intenzionato a fargli rispettare il contratto sottoscritto fino al 2027.

Il futuro del Milan tra DS e allenatore

Nella giornata di ieri, c’è stato il primo incontro tra Giorgio Furlani e Igli Tare. Il dirigente albanese aveva già incontrato in passato sia Gerry Cardinale che Zlatan Ibrahimovic e il duo RedBird era convinto delle sue potenzialità. L’ultima parola, però, spetta all’amministratore delegato, che è uscito con sensazioni positive dal lungo colloquio, durato quattro ore, con l’ex direttore sportivo della Lazio; entro fine aprile ne sapremo di più. Un’altra modifica da fare riguarderà la panchina rossonera: Sergio Conceiçao lascerà Milanello a giugno e il Diavolo è alla ricerca di un nuovo allenatore per tornare grande.

Le previsioni di Franco Ordine

Il giornalista Franco Ordine, nella trasmissione “Il bello del calcio” di Televomero, si è voluto sbilanciare sulle panchine della Serie A della prossima stagione. Non manca, ovviamente, la sua previsione sulla nuova guida tecnica del Milan: “Io sono convinto che Antonio Conte a giugno non si muoverà da Napoli. Per quello che concerne le altre panchine, Stefano Pioli prenderà il posto di Claudio Ranieri a Roma. Alla Juventus resterà Igor Tudor soprattutto se l’allenatore croato raggiungerà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e disputerà anche una buona Coppa del mondo per club. Infine sul Milan: per me sarà Massimiliano Allegri il prossimo tecnico”. Il ritorno del mister livornese si potrebbe materializzare in estate: si attendono novità nel mese di giugno.

