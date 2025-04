Milan, Walker in bilico: un campione del mondo per sostituirlo?

Il terzino inglese, attualmente out per un’operazione al gomito, potrebbe non essere riscattato senza l’accesso alla Champions League: un campione del mondo nel mirino al suo posto.

Kyle Walker è stato il primo acquisto di un mercato invernale davvero importante per i rossoneri. Insieme a lui sono arrivati Warren Bondo, Riccardo Sottil, Joao Félix e Santiago Gimenez, ma i nuovi innesti non sono riusciti a svoltare la stagione del Milan. Il terzino inglese è stato uno dei più positivi nella seconda parte di stagione del Diavolo, ma si è già fermato due volte per infortunio: il primo lo ha tenuto fermo per un paio di settimane, mentre l’operazione al gomito sembra più delicata. Il diritto di riscatto è fissato a 5 milioni di euro, una cifra abbastanza bassa, ma il club sta riflettendo sul suo futuro: senza Champions League, potrebbe essere lontano da Milanello.

Calhanoglu bis: stavolta è il Milan a beffare l’Inter! L’incredibile cambio maglia tra le milanesi prende forma

Porte girevoli sulle fasce

Il futuro del laterale della nazionale inglese, come detto, è in bilico, ma non è l’unico terzino ad essere valutato: Emerson Royal, fermo ai box da inizio gennaio, è una delle grandi delusioni di questa stagione rossonera e, senza lo stop muscolare, probabilmente sarebbe stato già ceduto nella finestra di mercato invernale. Considerando anche l’addio di Davide Calabria, come laterale destro rimarrebbe solo Alex Jimenez, su cui pende la possibile recompra del Real Madrid. Ci sarebbe anche Terracciano, ma anche l’ex Hellas Verona potrebbe salutare il capoluogo lombardo in estate. Il Milan, per non rimanere scoperto, ha individuato un nome molto importante per quella zona di campo.

Colpo da oltre 30 milioni

Il profilo per rimpiazzare l’eventuale addio di Walker sarebbe quello di Nahuel Molina, campione del mondo con l’Argentina nel 2022. Il terzino dell’Atletico Madrid sta trovando meno spazio nelle rotazioni di Simeone e potrebbe voler cambiare aria per tornare al centro di un progetto di una grande squadra. Per strapparlo ai Colchoneros, però, servirebbero almeno 35 milioni di euro, una cifra molto importante per le casse rossonere. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, però, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo per l’estate: vedremo se sarà un’operazione che potrà andare in porto o meno.

Leggi l’articolo completo Milan, Walker in bilico: un campione del mondo per sostituirlo?, su Notizie Milan.