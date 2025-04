Il consiglio di Billy Costacurta al Milan fa discutere

L’ex bandiera rossonera ha analizzato con lucidità il momento del Milan, toccando diversi temi cruciali per il futuro del club.

Alessandro “Billy” Costacurta, leggenda del Milan e oggi volto noto di Sky Sport, ha parlato e ha affrontando temi caldi del momento rossonero. Il primo punto toccato è stato il ruolo dirigenziale, con una forte predisposizione nei confronti di Igli Tare, ex DS della Lazio. Secondo Costacurta, serve una figura di riferimento in grado non solo di gestire il mercato, ma anche di incidere strategicamente sulle decisioni del club. Ha ricordato come in passato lo stesso Maldini abbia impiegato tempo per crescere nel ruolo, e ha sottolineato quanto il Milan abbia bisogno di un dirigente competente che affianchi il lavoro quotidiano di Ibrahimović e della proprietà.

L’allenatore ideale? Esperto e conoscitore della Serie A

Costacurta ha poi affrontato il discorso panchina, auspicando l’arrivo di un tecnico che conosca bene il campionato italiano. Non ha escluso nomi stranieri, ma ha ribadito che per inserirsi rapidamente serve esperienza diretta nel nostro calcio. Ha fatto anche un riferimento a Massimiliano Allegri, definendolo perfetto per l’attuale rosa e garanzia per tornare subito tra le prime quattro. Tuttavia, ha ammesso di preferire un profilo più “giochista”, in grado di restituire entusiasmo attraverso un gioco propositivo. Il bel calcio, secondo lui, è nel DNA del Milan, e dopo stagioni altalenanti sarebbe il momento giusto per ritrovarlo.

Un Milan che può ancora sorprendere

Infine, Billy ha parlato degli obiettivi stagionali. Pur riconoscendo le difficoltà, non esclude la qualificazione alle coppe europee. Il Milan ha dimostrato di poter battere squadre come il Real Madrid e l’Inter, e questo deve far riflettere sul potenziale del gruppo. Anche il derby di ritorno in Coppa Italia può essere giocato con intelligenza, puntando ai rigori se necessario. Ha concluso evidenziando la responsabilità dei calciatori: “Non si può sempre colpevolizzare l’allenatore, anche i giocatori devono rispondere presente.”

