Conceiçao, che guaio: due giocatori a rischio per l’Atalanta

Il Milan rischia di perdere due pedine fondamentali per lo scontro diretto con l’Atalanta

C’è apprensione in casa Milan per le condizioni fisiche di Mike Maignan, uscito malconcio dalla gara di Udine dopo un duro scontro con il compagno Jimenez. Resta quindi in dubbio la sua presenza domenica contro l’Atalanta. Secondo il protocollo medico vigente, in caso di trauma alla testa, un giocatore non può allenarsi con il gruppo né disputare gare ufficiali per almeno sette giorni. Il termine scadrà sabato e la decisione finale spetterà allo stesso Maignan, che dovrà valutare le sue sensazioni fisiche. In caso di forfait, toccherà a Sportiello difendere i pali rossoneri, con Maignan che potrebbe tornare nel derby di Coppa Italia del 23 aprile.

Anche Gimenez rischia di saltare

La lista degli infortunati potrebbe allungarsi con Santiago Gimenez, ancora alle prese con i postumi della contusione al fianco rimediata nella sfida contro la Fiorentina. L’attaccante messicano si è allenato a parte anche ieri e non è ancora pronto per il rientro in gruppo. Sebbene il dolore stia lentamente diminuendo, lo staff medico del Milan procederà con cautela: l’idea è quella di evitare rischi inutili in vista del finale di stagione. Al momento, l’opzione più realistica sembra un impiego dalla panchina, se riuscirà a recuperare in extremis. Conceição si prepara dunque ad affidarsi ad Abraham e Jovic per guidare l’attacco nel delicato match contro la Dea.

Emergenza in vista dello scontro diretto

L’eventuale assenza contemporanea di Maignan e Gimenez rappresenterebbe un bel grattacapo per Sergio Conceição. Il match con l’Atalanta è uno snodo cruciale nella corsa all’Europa e perdere due titolari rischia di compromettere gli equilibri della squadra. La scelta del portiere sarà fondamentale, così come quella del centravanti, in una gara che richiederà massima attenzione in entrambe le fasi. Il Milan spera in segnali positivi nei prossimi giorni, ma la situazione resta incerta. Conceição dovrà fare affidamento sulla profondità della rosa per affrontare una sfida che può valere una stagione.

