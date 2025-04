Milan, conferme importanti: assalto al regista della Serie A, in estate

I rossoneri puntano forte sul regista per il futuro: trattativa pronta a decollare, ma il Torino spara alto e servirà un lungo lavoro diplomatico.

Il Milan ha deciso di fare sul serio. Dopo mesi di sondaggi e attenzioni, ora il club rossonero è pronto ad affondare il colpo. Il centrocampista del Torino rappresenta una delle priorità per la prossima sessione di mercato estiva, anche perché già a gennaio si era tentato un primo approccio, prontamente respinto dai granata. Con l’avvicinamento di Igli Tare alla dirigenza rossonera, la pista potrebbe scaldarsi ulteriormente. Il dirigente albanese, molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, è pronto a portare la sua esperienza e a supportare la scelta già condivisa da Moncada, che segue il giocatore da mesi con particolare attenzione.

Strategia condivisa dalla dirigenza

Ciò che rende la pista Ricci particolarmente concreta è il fatto che non dipende dall’identità del prossimo allenatore. La volontà di investire su un regista italiano giovane e già esperto del nostro campionato nasce direttamente dalla dirigenza, come parte di una strategia più ampia che prevede anche l’aumento del numero di italiani in rosa, importante per le liste ma anche per costruire una spina dorsale tricolore. Il Milan cerca da tempo un regista puro per far girare meglio il centrocampo e Ricci risponde in pieno all’identikit. Classe 2001, buona visione di gioco e intelligenza tattica: tutte caratteristiche che servono per colmare una lacuna evidente nella rosa.

Ostacolo Cairo: valutazione alta

Il nodo resta il prezzo. Urbano Cairo, presidente del Torino, non è disposto a fare sconti: valuta Samuele Ricci tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra che il Milan al momento ritiene troppo alta. Sarà dunque necessario trattare a lungo, anche per capire se ci saranno margini per un’intesa più sostenibile, magari con l’inserimento di contropartite tecniche. Inoltre, resta da monitorare la concorrenza: se altri club italiani o stranieri dovessero inserirsi nella corsa al centrocampista granata, il prezzo potrebbe lievitare ulteriormente.

