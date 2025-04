E’ fatta per davvero! Sì al Milan e appuntamento per la firma fissato: accordo totale a condizioni che sorprendono tutti

E’ fatta per davvero! Sì al Milan e appuntamento per la firma già fissato. Il Giornale ha svelato i dettagli dell’accordo coi rossoneri.

I tifosi del Milan chiedevano da tempo fatti concreti e non più parole. La società ha finalmente risposto, e lo ha fatto con un’azione che ha dell’incredibile. Nelle ore che hanno “annunciato” un ritorno in rossonero sorprendente, il Club di Via Aldo Rossi ha messo a segno il primo colpo di mercato. I dettagli di questa operazione stanno già facendo parlare, ma stavolta in maniera positiva. La mossa è un segno chiaro della volontà di rinforzare la squadra e di tornare a competere ai massimi livelli. I tifosi, ora, sono fiduciosi e carichi di entusiasmo.

Con una stagione che si avvicina alla conclusione senza particolari exploit, né in campionato né in Champions League, con la sola Coppa Italia come obiettivo rimasto, c’era bisogno di un segnale forte. E quel segnale sembra finalmente essere arrivato, sotto forma di un accordo che ha del sorprendente, con condizioni che lasciano tutti senza parole. Le voci si fanno sempre più insistenti e si parla già di un appuntamento fissato per la firma, a conferma che il colpo di mercato tanto atteso è ormai cosa fatta. I tifosi sperano che questo sia solo l’inizio di un nuovo capitolo di successo.

La ricerca del nuovo Direttore Sportivo del Milan sembra essere giunta al termine. Secondo quanto riportato da Il Giornale, Ighli Tare è il prescelto per ricoprire questo ruolo e, molto probabilmente, firmerà il suo contratto al prossimo incontro con Furlani. L’appuntamento, già fissato in agenda, dovrebbe avvenire dopo Pasqua, e l’ex dirigente della Lazio apporrà la firma su un accordo biennale, con scadenza il 30 giugno 2027, includendo un’opzione per un terzo anno. Tuttavia, non si esclude che il contratto possa essere strutturato sin da subito su una durata triennale, fino al 30 giugno 2028.

