“Mai contattato dal Milan”, Pellegatti smonta i sogni dei tifosi e annuncia: “Ho avuto la conferma”

Sono giorni di intensa attività in Casa Milan riguardo la nomina del nuovo Direttore Sportivo rossonero. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli che sembrano confermare la conclusione della trattativa, con la data per la firma già annunciata e condizioni contrattuali che sorprendono positivamente. Dopo il DS, però, l’attenzione dei tifosi si sposta ora sulla panchina: il popolo rossonero si aspetta un nome di grande prestigio, capace di rilanciare le ambizioni della squadra e restituire quella competitività che manca da qualche tempo. Il futuro del Milan sembra prendere forma, ma il prossimo passo sarà fondamentale.

Una certezza sul futuro del Milan

Nelle ultime settimane, sono circolati molti nomi di allenatori accostati al Milan, alcuni dei quali di grande prestigio e con un curriculum ricco di successi. Tuttavia, Carlo Pellegatti, ospite del podcast Aria Frittata, ha svelato un retroscena che potrebbe chiarire le intenzioni della società rossonera riguardo la scelta del nuovo tecnico. Secondo quanto rivelato, sembra che uno di questi nomi, che aveva fatto molto parlare, quasi sicuramente non sarà il prossimo allenatore del Milan. Un’indiscrezione che potrebbe già indirizzare le aspettative dei tifosi verso altre opzioni. La situazione si fa sempre più interessante e, forse, decisiva.

Carlo Pellegatti, durante l’ospitata al podcast Aria Frittata, ha rivelato alcuni dettagli interessanti riguardo Max Allegri e la sua possibile relazione con il Milan. Pellegatti ha infatti affermato di aver parlato recentemente con Allegri, il quale gli ha smentito categoricamente le voci che lo vedevano come il prossimo allenatore dei rossoneri. “Mi ha detto di no, che non è vero”, ha dichiarato Pellegatti, aggiungendo che, secondo lui, Allegri non è mai stato contattato ufficialmente dal Milan. Nonostante alcune indiscrezioni, l’ex tecnico rossonero non sembra essere nelle mire della società, almeno per il momento. Pellegatti ha inoltre sottolineato che il Milan, in questo periodo, risulta “totalmente fermo” nelle sue decisioni, suggerendo che la situazione sia ancora in fase di stallo. Con l’incertezza che circonda il ruolo di allenatore, i tifosi attendono con ansia sviluppi futuri.

