“Vogliono strapparlo al Milan a parametro zero”! L’annuncio gela i tifosi: il piano del Club per evitare la beffa

Le richieste dei tifosi del Milan sembrano finalmente essere accolte dalla società. L’accordo con il nuovo Direttore Sportivo è stato raggiunto e si parla già di un appuntamento fissato per la firma, con dettagli contrattuali che sorprendono positivamente. Con questo primo tassello fondamentale messo al suo posto, ora la priorità è il nuovo allenatore. La scelta del tecnico dovrà essere decisiva, così come il mercato estivo, che dopo una stagione deludente dovrà essere mirato e strategico. Il Milan ha bisogno di rinforzi importanti per tornare a competere ai massimi livelli e dare nuova linfa alla squadra.

Sul fronte allenatore, il silenzio è ancora pesante, segno che la società vuole prima confrontarsi con il nuovo Direttore Sportivo per prendere una decisione condivisa. La scelta del tecnico, infatti, dovrà essere il frutto di una strategia ben definita. Intanto, sul fronte mercato, arriva una notizia che promette di scuotere Milanello. “Vogliono prendere il rossonero a parametro zero”, annuncia Nicolò Schira su X, agitando così i tifosi con la possibilità perdita di un giocatore che ultimamente sta facendo benissimo. L’attenzione ora è tutta rivolta a queste trattative, che potrebbero segnare un punto di svolta importante per il futuro del club.

Il noto esperto di mercato Nicolò Schira ha svelato, con un post sul proprio profilo X, nuovi dettagli sulla situazione di Luka Jovic, attaccante del Milan. Secondo quanto riportato, Jovic è stato avvicinato da diversi club provenienti dall’Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti negli ultimi giorni, con l’intenzione di prenderlo a parametro zero. Il suo contratto con il Milan scadrà a giugno, ma i rossoneri hanno un’opzione per estenderlo. Le trattative sono in corso, e la decisione sulla sua permanenza o sul suo trasferimento potrebbe essere presa nelle prossime settimane, lasciando ancora in sospeso il futuro dell’attaccante.

