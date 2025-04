“Sono già d’accordo”, Furlani e Tare hanno già scelto il nuovo allenatore del Milan! Arriva “l’annuncio” che infiamma i tifosi

“Sono già d’accordo”, Furlani e Tare hanno già scelto il nuovo allenatore del Milan! L’ultima voce svela il piano rossonero per il futuro.

Il futuro del Milan sembra davvero potersi scrivere nelle prossime ore. In Via Aldo Rossi sono in corso valutazioni approfondite e delicate, da cui dipenderanno molte delle decisioni strategiche nei mesi a venire, a partire dalla nomina dell’allenatore fino alle mosse di mercato estive. Tuttavia, mentre la dirigenza lavora per costruire il nuovo corso rossonero, spunta anche un nuovo caso da monitorare con attenzione: un giocatore del Milan è finito nel mirino di diversi club internazionali, intenzionati a strapparlo via ai rossoneri a parametro zero. Una situazione che rischia di complicare ulteriormente il già complesso puzzle del futuro rossonero.

La ricerca del nuovo direttore sportivo

Il dialogo tra Giorgio Furlani, CEO del Milan, e Igli Tare si staglia al centro dell’attenzione a seguito di una riunione di tre ore avvenuta a Roma. Questo incontro mirava a discutere le possibilità di Tare di assumere il ruolo di nuovo direttore sportivo del club milanese. Le negoziazioni, tuttavia, non si sono concluse con un accordo definitivo, principalmente a causa delle diverse durate del contratto proposte: Tare mira a un contratto triennale, mentre il Milan tende verso un impegno biennale. Nonostante ciò, sembra che le parti siano destinate a incontrarsi ancora, con l’impressione generale che la nomina di Tare sia solo una questione di tempo.

“Sono già d’accordo”, Furlani e Tare hanno già scelto il nuovo allenatore del Milan!

Un punto focale delle discussioni è stata la scelta del futuro allenatore del Milan, un compito da cui Furlani non vuole essere escluso, soprattutto alla luce degli errori di questa stagione. L’indicazione di Massimiliano Allegri come potenziale candidato per la panchina rossonera si rafforza, soprattutto con la possibile nomina di Tare a direttore sportivo. Allegri, già alla guida del Milan nel passato e apprezzato sia da Furlani che dal patron di Red Bird, emerge quindi come figura centrale in questa fase di ripensamento e rilancio della squadra. L’eventuale arrivo di Tare – aggiunge Calciomercato.com – è visto con favore anche all’interno della struttura attuale del Milan. Moncada, attuale dirigente dell’area tecnica, vedrebbe in Tare non solo un collega di valore ma una figura di spicco con cui ha già un rapporto di stima e fiducia. Anche Zlatan Ibrahimovic, figura iconica del club, aveva indicato Tare come profilo ideale per il ruolo di direttore sportivo, dimostrando come l’ex dirigente della Lazio goda di una vasta approvazione all’interno dell’ambiente rossonero.

