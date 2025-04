Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa, ed è un rimpianto gigantesco per i tifosi rossoneri

Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa. Il giocatore è sempre più un rimpianto per i tifosi rossoneri.

In Casa Milan si registrano grandi manovre in ottica futura. I rumors sembrano confermare che Ighli Tare sia ormai la scelta definitiva come nuovo Direttore Sportivo del Club, segnando un passo importante per la struttura societaria rossonera. Ma non è tutto: gira già voce che, con Furlani, Tare abbia raggiunto un accordo anche sulla figura della guida tecnica, un elemento cruciale per il rilancio della squadra. Se le voci dovessero essere confermate, il Milan sarebbe pronto a dare un impulso deciso al proprio progetto, con una visione condivisa per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

“Vogliono strapparlo al Milan a parametro zero”! L’annuncio gela i tifosi

Le grandi manovre per il prossimo mercato e il grande rimpianto rossonero

La doppia scelta che sta prendendo corpo in casa Milan, con il nuovo Direttore Sportivo e la guida tecnica, si sta rivelando un passaggio fondamentale per il futuro del club. Questo preludio si inserisce in un mercato estivo che si preannuncia decisivo per dar forma alle ambizioni della società. Attorno al Milan girano molti nomi, ma nelle ultime ore emerge un rimpianto che pesa non poco: un colpo di mercato mancato a una cifra irrisoria che ora, con il suo rendimento eccezionale, sta dominando in Europa. Un’occasione persa che potrebbe far riflettere sulla gestione delle trattative in passato.

Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa

Il grande rimpianto rossonero si chiama Serhou Yadaly Guirassy che, nonostante non sia riuscito a condurre il Borussia Dortmund oltre i quarti di finale di Champions League, ha ottenuto un traguardo personale eccezionale marcando tre reti contro il Barcellona, per un finale di 3 a 1. La sua performance eccezionale ha risuonato nel panorama calcistico europeo, inserendolo nell’elite dei migliori attaccanti a livello mondiale. La sua capacità di superare addirittura giocatori del calibro di Haaland e Raphinha parla chiaramente del suo straordinario talento. I numeri stagionali di Guirassy parlano chiaro: con 30 reti in 30 partite giocate precedentemente con lo Stoccarda e un attuale bottino di 28 gol (più 9 assist) in 40 incontri, il suo impatto in campo è indiscutibile. Questo, nonostante alcuni problemi fisici che hanno rallentato la sua stagione. La sua notevole ascesa ha naturalmente attirato l’interesse di numerosi club, con il Borussia Dortmund che è riuscito ad assicurarselo per “soli” 17,5 milioni di euro, una somma che ora appare come un vero affare visto l’attuale valore del giocatore sul mercato.

Leggi l’articolo completo Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa, ed è un rimpianto gigantesco per i tifosi rossoneri, su Notizie Milan.