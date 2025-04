“Via subito dal Milan per un nuovo anno zero”, La Gazzetta “annuncia” i nomi dei giocatori in partenza: la lista fa calare il gelo tra i tifosi

“Via subito dal Milan per un nuovo anno zero”, La Gazzetta “annuncia” i nomi dei giocatori in partenza. La lista è davvero molto densa.

In Casa Milan il futuro è un tema di strettissima attualità, con decisioni cruciali pronte a delineare il nuovo corso del club. Pochi dubbi ormai sulla nomina del nuovo Direttore Sportivo: salvo clamorosi colpi di scena, sarà Ighli Tare a ricoprire il ruolo. Ma la vera sorpresa arriva da una voce che circola con insistenza nelle ultime ore: Tare e Furlani sarebbero già allineati sulla scelta del nuovo allenatore rossonero. Si tratterebbe di un nome di altissimo profilo, capace di dare subito peso e credibilità al progetto tecnico. Un segnale forte, che accende l’entusiasmo dei tifosi.

Il prossimo mercato sarà senza dubbio cruciale per il futuro del Milan, come sottolineato più volte, ma La Gazzetta dello Sport si è spinta oltre, iniziando a delineare anche i possibili addii. In particolare, Alessandro Vocalelli, firma autorevole della “rosea”, ha tracciato un bilancio chiaro e diretto su ciò che il club dovrebbe fare per ripartire davvero da zero nella prossima stagione. Secondo Vocalelli, sarà necessario operare scelte coraggiose, lasciando andare chi non rientra più nel progetto tecnico e puntando su profili funzionali e affamati. Un reset profondo, che passa per cessioni importanti ma anche per acquisti mirati e strategici.

Alessandro Vocalelli, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, lancia un messaggio chiaro e diretto al Milan: è arrivato il momento di voltare pagina, e farlo in modo netto. “Con il nuovo direttore sportivo e con il nuovo allenatore – ammesso che arrivi presto, per non perdere il vantaggio di potersi muovere senza pressioni di risultato – bisogna agire in maniera radicale sull’organico”, scrive il giornalista. Vocalelli non si nasconde e pone interrogativi scomodi: se Maignan esita sul rinnovo, se Theo Hernandez manda segnali di distacco, e se Leão continua a vivere di alti e bassi, forse è il momento di “accontentarli” e ripartire quasi da zero. Scelte forti, anche dolorose, ma necessarie per aprire un nuovo ciclo, salvaguardando solo chi offre continuità e rendimento. Un vero appello al coraggio per la dirigenza rossonera.

