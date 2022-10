Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato dell’assenza di Bennacer nei rossoneri per gran parte della gara col Torino

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così di Ismael Bennacer, entrato solo nel secondo tempo della gara contro il Milan:

«Facile parlare dopo la partita di Bennacer ma in questo contesto il valore del ragazzo in questo periodo poteva ripulire qualche situazione più complicata, in una partita così sporca».

The post Ambrosini: «Col Torino Bennacer sarebbe stato utile in questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG