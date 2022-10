Il fantasista della Roma Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Verona: le sue sensazioni prima della sfida del Bentegodi

Le parole di Zaniolo nel pre Verona Roma:

PRE GARA – “Loro sono una squadra difficile, ma noi vogliamo tornare a vincere e facciamo quello che ci chiede il mister. Voglia di tornare al gol? Tanta. Per sfortuna, miracoli dei portieri e anche per i miei demeriti ancora non sono riuscito a sbloccarmi”

