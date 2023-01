Sono queste le parole di Massimo Ambrosini, l’ex mediano del Milan parla a DAZN del pareggio dei rossoneri contro la Roma.

Ecco le parole di Massimo Ambrosini, l’ex centrocampista rossonero parla del pareggio del Milan contro la Roma a DAZN, ecco cosa dice: “Sulle palle inattive c’è la bravura degli avversari e un po’ di leggerezza nelle marcature. Pioli ha tenuto in campo quasi tutta la partita Giroud anche per le palle inattive. Il Milan ha fatto una buona partita, l’ha controllata per gran parte. Il fallo di Vranckx sulla punizione del 2-2 è ingenuo“.

Impallomeni parla a TMW di Milan Roma: “I cambi sono stati decisivi, da una parte e dall’altra. Decisivo è anche come approcci, soprattutto nel finale. Nel primo gol sbaglia Tomori, nel secondo sbaglia Vranckx che devia il pallone e serve Matic. Ma è lui che fa fallo ingenuamente su Dybala nella punizione che porta al gol. Il Milan aveva fatto poco, la Roma niente, ma dovevi stare attento nel finale. La Roma ci ha creduto e il Milan è stato punito“.

