Sono queste le parole di Luca Antonini, l’ex giocatore rossonero parla a MilanTV proprio del pareggio del Milan.

Ecco le parole di Luca Antonini, l’ex calciatore rossonero parla a MilanTV del pareggio tra Roma e Milan, ecco cosa dice: “È un pareggio che dà fastidio per come è stata tutta la partita. Nel secondo tempo la Roma ha avuto più equilibrio ed è stata più squadra. L’ingresso di Matic ha dato un’idea di gioco. I cambi fatti dal Milan hanno un po’ scombinato l’equilibrio degli ottanta minuti. Le palle inattive sono la forza della Roma e ne abbiamo subite due. Al Milan è mancata attenzione e lucidità negli ultimi minuti. Non ho capito la motivazione della difesa a tre. I punti facevano non comodo, di più”.

Luca Serafini a MilanTV parla così: “Lo Scudetto ha consacrato Pioli, che da due anni stava battendo record su record. Aveva sfatato molti tabù però non aveva vinto. Lo Scudetto l’ha messo in una posizione completamente diversa, adesso è uno dei migliori allenatori italiani non soltanto per i risultati ma per la mentalità”.

