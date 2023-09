Ambrosini a DAZN ha commentato la vittoria della Juve contro l’Empoli per 0-2.

LE PAROLE – «Juve solida e tosta dal punto di vista difensivo , un po’ meno brillante in attacco. L’Empoli ha fatto poco, però secondo me la Juve dal punto di vista dell’atteggiamento e della volontà di fare una partita seria ha superato l’esame. Se fossi un giocatore della Juve saprei che non posso non arrivare tra primi 4, anche se non si sentono l’obbligo di arrivare primi».

