Manuel Locatelli a DAZN dopo Empoli Juve.

VICE LOCATELLI – «Abbiamo Nicolussi Caviglia che è un ragazzo per bene, juventino, se dovesse giocare si farà trovare pronto. Anche Fagioli, ma decide il mister».

APPROCCIO ALLA STAGIONE – «È stato molto importante avere una linea societaria, avere le cose chiare, dirette. Abbiamo tanti giovani, hanno quella sana spensieratezza che fa vivere le cose in modo diverso. C’è l’entusiasmo giusto, quello è importante».

RESPONSABILITA‘ – «La sento, questo è il terzo anno ma ho imparato a gestirla meglio. So che devo fare tanto, sono qui per questo e sono qua per questo».

NAZIONALE – «Sì, volevo tornare in Nazionale a tutti i costi, voglio giocare l’Europeo ma in campo voglio dimostrare quanto valgo. Andare fuori giri non ha senso».

MAGNANELLI – «Lo conosco benissimo, sono felicissimo che sia venuto qui. È una persona eccezionale, ci dà indicazioni e poi ha un modo di dire le cose che ci tocca. Ringrazio anche Paolo Bianco, gli faccio un in bocca al lupo».

DIETRO A MILAN, INTER E NAPOLI – «Quando indossi questa maglia non devi sentirti indietro a nessuno. L’obiettivo è la Champions, poi vediamo cosa succede».

