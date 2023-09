Maurizio Pistocchi parla così della vittoria della Juve ad Empoli: la sua analisi social sul successo bianconero

Su Twitter, Maurizio Pistocchi ha così parlato della vittoria della Juve in quel di Empoli.

Seconda vittoria esterna della #Juventus, che batte l’#Empoli grazie ai gol di #Danilo e #Chiesa nel finale. Partita giocata su ritmi molto bassi, gestita con serenità dei bianconeri, che hanno sbagliato anche un rigore con #Vlahovic e colpito un palo con #Kean senza correre… — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 3, 2023

IL COMMENTO – «Seconda vittoria esterna della #Juventus, che batte l’#Empoli grazie ai gol di #Danilo e #Chiesa nel finale. Partita giocata su ritmi molto bassi, gestita con serenità dei bianconeri, che hanno sbagliato anche un rigore con #Vlahovic e colpito un palo con #Kean senza correre rischi. L’#Empoli che non ha ancora segnato un gol è la controfigura della squadra ficcante della scorsa stagione: non ha nè peso nè velocità, e ai suoi ritmi è tutto facile per i bianconeri. Spettacolo noioso, basso ritmo e poca qualità, con tanti passaggi e gesti tecnici sbagliati da parte di entrambe le squadre, ma vittoria bianconera nettamente meritata e #Juve che sale al terzo posto alle spalle di #Inter e #Milan».

