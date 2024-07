Amichevoli Inter, quattro i match estivi ufficializzati

La scorsa stagione sportiva l’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, ha incantato i tifosi e gli appassionati di calcio dominando il campionato italiano e conquistando lo Scudetto, oltre alla Supercoppa italiana, con una brillante vittoria nel derby contro il Milan che ha sancito il suo trionfo con un mese di anticipo. Quest’anno, la squadra nerazzurra si appresta con rinnovato entusiasmo a iniziare il ritiro estivo, puntando non solo a confermarsi nella competizione nazionale ma anche a lasciare un segno in Champions League, in Coppa Italia e a difendere il titolo in Supercoppa.

Preparazione al ritiro

L’Inter comincerà la sua preparazione per la stagione imminente il 13 luglio, quando i giocatori si raduneranno presso il centro sportivo di “Appiano Gentile”. Qui, sotto lo sguardo attento di Simone Inzaghi, la squadra inizierà a lavorare duro in vista del debutto in campionato, previsto per venerdì 17 agosto, in cui i nerazzurri affronteranno il Genoa in trasferta alle ore 18.30.

Calendario amichevoli

Il programma pre-stagione dell’Inter prevede quattro incontri amichevoli, che saranno occasioni preziose per testare la condizione fisica e tattica dei giocatori, oltre a consolidare il lavoro svolto durante il ritiro. Le amichevoli iniziano il 27 luglio a Cesena contro il Las Palmas, squadra di Liga. Successivamente, il 2 agosto, l’Inter affronterà il Pisa, la squadra toscana allenata da Filippo Inzaghi, fratello del mister nerazzurro, e militante in Serie B. Il 7 agosto sarà la volta dell’Al-Ittihad, squadra che vanta tra le sue file l’attaccante francese Karim Benzema, con l’incontro che si svolgerà a Monza. Infine, il calendario amichevole si concluderà il 11 agosto con la super sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Obiettivi e aspettative

La stagione che attende l’Inter si preannuncia carica di sfide e aspettative. Forti della vittoria dello Scudetto nella passata stagione, Inzaghi e i suoi uomini sono determinati a confermare il loro valore sia sul fronte nazionale sia in quello internazionale. Non solo dovranno difendere il titolo italiano ma anche migliorare il percorso in Champions League, competizione che ogni anno mette alla prova le grandi d’Europa, oltre a riconfermarsi in Coppa Italia e Supercoppa. Il percorso di preparazione e le amichevoli estive saranno fondamentali per iniziare al meglio questa nuova avventura, mantenendo alto il morale e la coesione della squadra.

