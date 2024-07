L’Inter, campioni in carica della Serie A, si appresta ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide avvincenti e confronti diretti che promettono scintille.

Il calendario completo dell’Inter

1^ giornata: Genoa-Inter

2^ giornata: Inter-Lecce

3^ giornata: Inter-Atalanta

4^ giornata: Monza-Inter

5^ giornata: Inter-Milan

6^ giornata: Udinese-Inter

7^ giornata: Inter-Torino

8^ giornata: Roma-Inter

9^ giornata: Inter-Juventus

10^ giornata: Empoli-Inter

11^ giornata: Inter-Venezia

12^ giornata: Inter-Napoli

13^ giornata: Verona-Inter

14^ giornata: Fiorentina-Inter

15^ giornata: Inter-Parma

16^ giornata: Lazio-Inter

17^ giornata: Inter-Como

18^ giornata: Cagliari-Inter

19^ giornata: Inter-Bologna

20^ giornata: Venezia-Inter

21^ giornata: Inter-Empoli

22^ giornata: Lecce-Inter

23^ giornata: Milan-Inter

24^ giornata: Inter-Fiorentina

25^ giornata: Juventus-Inter

26^ giornata: Inter-Genoa

27^ giornata: Napoli-Inter

28^ giornata: Inter-Monza

29^ giornata: Atalanta-Inter

30^ giornata: Inter-Udinese

31^ giornata: Parma-Inter

32^ giornata: Inter-Cagliari

33^ giornata: Bologna-Inter

34^ giornata: Inter-Roma

35^ giornata: Inter-Verona

36^ giornata: Torino-Inter

37^ giornata: Inter-Lazio

38^ giornata: Como-Inter

Con un calendario densamente popolato di incontri chiave, la squadra nerazzurra dovrà dimostrare fin dalle prime giornate la sua capacità di difendere il titolo. Il cammino dei meneghini prenderà il via da Marassi contro il Genoa, seguito da una serie di match che vedranno l’Inter confrontarsi con alcune delle contendenti più agguerrite per lo scudetto, tra cui l’Atalanta, il Milan e la Juventus.

Il cammino verso il titolo

La stagione si apre per l’Inter in trasferta contro il Genoa, una replica del debutto avvenuto tre anni fa sotto la guida di Conte, che vide i nerazzurri trionfare con un netto 4-0. Le prime giornate vedono l’Inter affrontare anche Lecce e Atalanta, prima di arrivare al primo grande appuntamento della stagione, il derby contro il Milan alla 5^ giornata, replicando il calendario di due anni fa. Un altro momento cruciale sarà la sfida alla 9^ giornata contro la Juventus, con cui l’Inter ha condiviso momenti di intenso confronto negli ultimi anni, delineando equilibri sempre molto precari.

Momenti chiave della stagione

Febbraio si prospetta il mese più impegnativo per i campioni in carica, che affronteranno un succession di big match che potrebbero essere determinanti per l’esito del campionato. Il calendario presenta sin dalle prime giornate degli incontri che metteranno alla prova la tenuta fisica e mentale della squadra di Inzaghi, impegnata a confermare il proprio dominio nel calcio italiano. Il finale di stagione vedrà l’Inter confrontarsi lontano da casa contro il Como, nell’ultima giornata del 25 maggio 2025, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato.

Derby e Big Match

Il derby contro il Milan alla 5^ giornata si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti della stagione. Quest’anno, come due anni fa, il derby arriva nelle prime giornate, un momento in cui le squadre sono ancora alla ricerca della miglior forma. A metà ottobre, poi, la squadra di Inzaghi si troverà di fronte prima la Roma e poi la Juventus, in una serie di incontri che hanno sempre regalato spettacolo e tensione. Il successivo turno infrasettimanale contro l’Empoli e la chiusura dell’anno contro il Cagliari prepareranno il terreno per un inizio d’anno vibrante, contraddistinto dal match contro il Bologna e l’inizio del girone di ritorno.

L’Inter affronta una stagione che si prospetta ricca di impegni rilevanti sin dalle prime giornate, con un calendario che prevede scontri diretti e partite che potrebbero rivelarsi fondamentali per la corsa al titolo. La squadra dovrà dimostrare la propria superiorità non solo nelle grandi occasioni, ma anche nella gestione degli incontri apparentemente più agevoli. Con una squadra coesa e determinata a riconfermarsi al vertice del calcio italiano, l’Inter si avventura in una nuova stagione alla ricerca di ulteriori conferme e prestazioni memorabili.

