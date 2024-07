L’ex attaccante del Porto per diversi giorni sarà l’unica punta a disposizione dei campioni d’Italia.

Inizia l’avventura all’Inter di Mehdi Taremi e ed i primi giorni saranno subito in salita.

La preparazione

L’ex Porto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, proverà ad approfittare del fatto che gli altri 3 attaccanti, Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic, saranno ancora in vacanza. L’iraniano proverà a farsi trovare pronto in vista del grande debutto in campionato previsto per il 17 agosto contro il Genoa. L’attaccante si è già portato avanti dato che finora non si è limitato a attendere passivamente questo momento, ma ha lavorato duramente, studiando l’italiano e i suoi nuovi compagni di squadra per integrarsi al meglio in questa nuova realtà. La sua duttilità gli permette di ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, aspetto che Inzaghi intende sfruttare pienamente. Taremi, dunque, ha l’obiettivo di non porsi come semplice alternativa alla Thu-La, ma punterà a giocare quante più gare possibile.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Precedenti benauguranti

Il suo curriculum parla chiaro: con eccezione della sua prima stagione da professionista, l’attaccante ha sempre terminato la stagione in doppia cifra. L’ultima stagione al Porto ha visto un calo nelle realizzazioni, con solo 6 goal in campionato ma perché era chiaro che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza. Inoltre la capacità di iniziare forte, segnando sempre almeno 1 rete nelle prime 5 presenze, è una costante nella carriera di Taremi e rappresenta uno degli obiettivi che l’attaccante si pone in vista della nuova stagione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG