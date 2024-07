I dirigenti nerazzurri intendono sostituire l’infortunato Buchanan con un difensore centrale; ciò comporta lo spostamento di Carlos Augusto nel suo ruolo naturale.

L’Inter sta scegliendo il profilo da acquistare in difesa: dirigenti e proprietà potrebbero non essere dello stesso avviso.

Due soluzioni a costo zero

I nerazzurri cercano un braccetto di sinistra e secondo Sky Sport tra i giocatori valutati c’è quello di Ricardo Rodriguez, ex Torino, ma non solo. Si considera anche l’opzione Mario Hermoso, appena liberatosi dall’Atletico Madrid. Entrambi quindi arriverebbero come svincolati ma entrambi non convincono appieno. Lo svizzero ha 31 anni e sarebbe disposto anche ad accettare un contratto annuale mentre lo spagnolo ha 29 anni e chiede un triennale con ingaggio intorno ai 5 milioni annui. La nuova proprietà gradirebbe soluzioni più giovani e quindi anche eventualmente rivendibili in futuro.

Mario Hermoso

Gli scenari

Oltre alle opzioni a parametro zero come Hermoso e Rodriguez, l’Inter non esclude la possibilità di investire su un talento giovane, con l’obiettivo di valorizzarlo nel corso del tempo. La decisione finale, che spetta alla proprietà, è attesa nei prossimi giorni.

Squadra già pronta

Sabato 13 luglio l’Inter priva di tanti nazionali inizierà il ritiro e potrebbe anche arrivare l’ufficialità del rinnovo di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra dimostra di essere già proiettata verso l’imminente stagione calcistica considerato che sono già stati messi a segno gli acquisti di Taremi, Zielinski e Josep Martinez.

