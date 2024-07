Il nuovo estremo difensore nerazzurro Josep Martinez inizierà secondo nelle gerarchie dietro a Sommer che resterà il primo.

Josep Martinez ha pronunciato ad InterTv le sue prime parole da giocatore dell’Inter. “Sono davvero emozionato. E’ un orgoglio essere in una squadra come l’Inter e non vedo l’ora di iniziare”.

Il percorso

“Ho iniziato a fare il portiere a 5 anni con mio padre, che a sua volta era un portiere. Da lì fino ai 16 anni, poi sono andato al Barcellona. Sono convinto di poter fare il salto di qualità: so dove sono, ovvero in quello che ora è il miglior club d’Italia. Vengo qui per fare del mio meglio e rendere ancora più grande la storia dell’Inter”. I nerazzurri sperano che dalla stagione 2025/26 il titolare possa essere lui.

Yann Sommer

Le sue caratteristiche

“Che portiere sono? L’aver frequentato la scuola spagnola, tedesca e italiana mi ha sicuramente aiutato a migliorare e a diventare completo. Sono sempre stato in squadre che volevano essere protagoniste con la palla e questo forma la tua personalità. Sono un portiere coraggioso. Mi piace tanto stare in Italia, è un Paese simile alla Spagna”.

Gli obiettivi ed il messaggio ai tifosi

“So dove arrivo ora, so che è un campionato competitivo: se vogliamo tornare a vincere lo scudetto, che è l’obiettivo numero uno, dobbiamo mantenere lo stesso ritmo. Agli interisti dico: sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di indossare questa maglia“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG