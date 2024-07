L’amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha ammesso di non aver ricevuto offerte per l’islandese che piace tanto anche ai nerazzurri.

Andres Blazquez ha parlato a Win Win dei due gioielli del Genoa anche se il portiere Josep Martinez è appena passato all’Inter. “Gudmundsson? Ci sono stati diversi contatti per lui, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Ci sono diversi club interessati. Abbiamo rifiutato un’offerta della Fiorentina che si aggirava sui 30 milioni di euro, non perché non fosse una buona offerta, ma perché è arrivata a gennaio e avevamo bisogno di continuare a lottare per i primi 10 posti. Trattenerlo era fondamentale per raggiungere quell’obiettivo”.

Josep Martinez

Gli interessi dell’Arabia Saudita per i genoani

“Non abbiamo registrato alcun interesse da parte di club dell’Arabia Saudita riguardo ai nostri giocatori. Ci sono molte squadre che hanno richiesto informazioni su Albert Gudmundsson, ma non c’è nulla di concreto al momento. Ascoltiamo tutte le offerte, ovviamente, ma quando prendiamo la decisione di vendere un giocatore, è perché abbiamo un’alternativa per sostituirlo in termini di qualità, prestazioni e comportamento. Siamo felici che altri club notino il lavoro che stiamo svolgendo”.

Sul portiere spagnolo

“Abbiamo una trattativa avanzata con l’Inter e speriamo che quando verrà pubblicata questa intervista sarà già passato all’Inter (effettivamente è già stato ufficializzato dai nerazzurri, ndr). Abbiamo registrato l’interesse anche da parte di club di Premier League e di altre società in Italia”.

