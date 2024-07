Il giornalista Fabrizio Biasin si è detto praticamente certo del fatto che i due olandesi resteranno in nerazzurro.

Fabrizio Biasin ha comunicato le notizie in suo possesso riguardo il mercato dell’Inter in un video sul canale YouTube di Iotifointer.it. “Dumfries rinnoverà il suo contratto con l’Inter, de Vrij dovrebbe restare, anche se lasciamo uno spazio aperto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta che lo faccia vacillare. Al momento, restiamo fermi alle sue dichiarazioni. Questo vuol dire che la rosa è più meno fatta. Inzaghi? Diventerà con i bonus l’allenatore più pagato della Serie A“.

Mario Hermoso

Il sostituto di Buchanan

“Infortunio Buchanan? Ci sono varie piste: quella a basso costo, che risponde al nome di Ricardo Rodriguez, difensore svincolato dal Torino e giocatore affidabile, che andrebbe a riempire la rosa; oppure si potrebbe provare a forzare per andare su un profilo come Hermoso, sul quale c’è anche il Napoli. L’Inter è al momento in vantaggio, ma deve dare una risposta a breve: allenatore e dirigenza sarebbero già d’accordo, c’è da convincere Oaktree. Sono le ore di Marotta, che proverà a ottenere il sì. Altrimenti, si andrà su altri profili“.

Le alternative

Premesso che l’Inter ha praticamente preso Alex Perez in difesa, i dirigenti stanno valutando con calma la prossima mossa: il giovane spagnolo non dovrebbe essere pronto per essere una presenza fissa in Prima Squadra. Bisogna scegliere se acquistare un difensore non più giovanissimo a costo zero o se investire in un giovane.

