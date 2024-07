Il Milan non avrebbe abbandonato la pista che porta a Jonathan David dal Lille. L’attaccante canadese potrebbe arrivare a cifre ragionevoli.

Il mercato del Milan inizia a muovere i propri passi con decisione e autorevolezza. La squadra mercato rossonera, così come sottolineato da Ibrahimovic, non ha fretta di agire in quanto l’ossatura di squadra c’è, ed è la stessa che ha permesso al Milan, al netto di molti alti e bassi, di chiudere lo scorso campionato al secondo posto. Il Club di Via Aldo Rossi si muoverà con intelligenza sul mercato, cogliendo il momento migliore per allungare la zampata decisiva. In tal senso – scrive Il Corriere dello Sport – il Milan potrebbe essere ancora tentato dall’affare Jonathan David del Lille, per una ragione in particolare.

Jonathan David: bomber a prezzo di saldo

In tutta Itali in questi giorni sono partiti i saldi della stagione estiva, gli stessi che potrebbe cogliere il Milan sul mercato puntando su Jonathan David. Il giocatore piace e non poco alla squadra mercato rossonera, accendendo sull’attaccante canadese le proprie mire già mesi fa. Ad oggi la situazione si è evoluta e la richiesta di oltre 40 milioni di qualche mese fa è sfumata, il contratto in scadenza a giungo 2025 del giocatore del Lille è un boomerang tremendo per il club francese, il quale ora potrebbe liberare il proprio giocatore per molto meno: 25 milioni.

Jonathan David

La richiesta di Fonseca

L’arrivo di David, unito magari a quello di Morata, darebbe a Fonseca ciò che ha desiderato fin dal primo istante dopo la firma con il Milan: un pacchetto offensivo ricco in quantità, qualità e versatilità di gioco. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che la trattativa potrebbe essere favorita dall’ottimo rapporto che lega il tecnico portoghese a David, il quale nell’ultimo anno con il Lille ha segnato 26 gol e confezionato 9 assist in 47 partite tra Ligue 1, Conference League e coppa nazionale.

