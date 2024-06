La giornalista svedese Nicole Amiri non crede che il club rossonero possa lottare per lo Scudetto con Napoli ed Inter.

Nicole Amiri ha parlato a MilanNews di quanto emerso dalla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. “Anche per noi la scelta di Fonseca rappresenta una sorpresa. Forse non è un profilo da Ibra, come poteva essere Antonio Conte o Carlo Ancelotti. Il suo intervento in conferenza stampa ci ha fatto capire che forse non ha potere decisionale al 100% diciamo. Ma è stato sincero, ha detto che loro devono lavorare col materiale che hanno e che con questa squadra il tecnico giusto è uno come Fonseca. Gli svedesi si ricordano del tecnico portoghese dai tempi della Roma, qiundi anche loro pensano che con una scelta simile questo sia un Milan da 4° posto. Però abbiamo visto che il Milan ha potuto vincere lo scudetto anche se sulla carta non era la squadra più forte“.

La sensazione

“Il Milan è tra le squadre più seguite in Svezia, ovviamente per Zlatan ma anche per i successi dell’era Berlusconi che sono ancora impressi nella mente degli svedesi. L’impressione è che forse l’obiettivo del Milan sia quello di qualificarsi in Champions, nonostante Zlatan abbia parlato di un Milan che deve vincere. A mio avviso il Napoli con l’arrivo di Antonio Conte può tornare favorito per la corsa al titolo, assieme all’Inter”.

I migliori giocatori svedesi

“Questo è un momento buio per il calcio svedese, basti pensare che non ci siamo qualificati per gli Europei. Nell’ultima amichevole contro la Serbia, dove c’è stato il saluto a Ibra, è arrivata una pesante sconfitta. Certo, giocatori interessanti ci sono e uno dei più forti ha giocato in Italia, ossia Dejan Kulusevski. C’è Isak che è un ottimo attaccante e consiglio pure l’esterno offensivo Anthony Elanga. E ovviamente Gyokeres, che è un grande talento e che al Milan vedrei bene, ma per adesso non credo si muoverà dallo Sporting. E in ogni caso ci sono più possibilità di vederlo in Premier League”.

