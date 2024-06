Il capitano della Spagna Alvaro Morata ha tessuto le lodi dell’ex portiere rossonero al termine del match vinto ieri contro glia azzurri.

L’Italia ieri sera ha perso contro la Spagna col risultato di 1-0: l’ex Milan Gigio Donnarumma in più occasioni ha evitato che il passivo fosse più pesante. Gli azzurri hanno faticato per larghi tratti del match dimostrando che c’è tanta differenza al momento tra le due squadre. Gli uomini di Spalletti però hanno ancora molto possibilità di passare il turno.

L’attaccante

Alvaro Morata ha commentato a Sky Sport la gara di ieri sera ma non solo: “Sto bene, mi sento bene, sto lavorando bene. Abbiamo un’ottima atmosfera, siamo un bel gruppo e si sta bene”.

Su Italia-Spagna

“Rammarico per niente, l’importante era vincere e siamo contenti perché voi avete uno dei migliori dei portieri al mondo, ha fatto parate di grandissimo livello, ha qualità pazzesche, entreranno più avanti”.

Alvaro Morata

I miglioramenti della Spagna rispetto all’ultimo incrocio con gli azzurri

“Abbiamo tante possibilità in più, sono arrivati ragazzi buoni che sembrano qui da tanto tempo, Siamo una squadra completa che va a pressare in avanti. Incredibile, a volte quando vedo i nostri giovani scherzare tra di loro capisco che hanno quell’età, poi in allenamento sembrano esperti“.

Consapevolezza

“Proviamo ad essere una squadra complicata da affrontare, abbiamo tanto talento anche in panchina ma molti non hanno ancora fatto nessuna presenza agli Europei. Penso che siamo pronti per affrontare qualsiasi squadra”.

L’articolo Morata si inchina a Donnarumma: “Avete uno dei migliori portieri del mondo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG