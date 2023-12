L’ex attaccante della Juve, Nicola Amoruso, ha voluto dire la sua sull’Inter di Inzaghi e sulla lotta scudetto con la Juve

Intervistato da 1 Football Club, Nicola Amoruso si è espresso così sull’Inter e sulla lotta scudetto con la Juve.

LE PAROLE – «L’Inter è una corazzata. Una squadra che ormai gioca molto bene e che, nell’ultimo anno, è cresciuta molto, come il suo tecnico. I nerazzurri sono la squadra da battere e la Juventus deve essere brava ad attendere il momento di calo di una squadra in salute. Sarà una sfida fino all’ultima partita, anche se l’Inter ha qualcosa in più».

L’articolo Amoruso elogia l’Inter: «Una corazzata, la Juve deve saper attendere il momento» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG