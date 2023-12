L’opinionista Paolo Condò spiega perché secondo lui non è stato affatto un sorteggio malvagio per i partenopei ed i nerazzurri.

Paolo Condò su La Repubblica commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League di Inter e Napoli in particolare. “Un sorteggio si giudica considerando le premesse da cui nasce, e dunque viva questo round di dicembre che evita le avversarie impossibili a due delle tre italiane di Champions. Questo è un periodo in cui la nostra candidata di punta è l’Inter, ed era stata la sua colpevole distrazione nel finale di girone a turbare l’attesa del sorteggio”.

“Il sollievo nasce dal fatto che non ha pescato una delle tre corazzate — City e Real, oltre al Bayern — ma una squadra semplicemente forte come l’Atletico Madrid. Provate ora a rovesciare la prospettiva italo-centrica, per avere la riprova del buon sorteggio”.

“Spagna maltrattata dal sorteggio, quindi. Anche perché, andando a logica, Atletico e Barcellona sono due avversarie che Inter e Napoli si auguravano, mentre non si può certo dire il contrario. Tra queste riflessioni, e il fischio d’inizio degli ottavi, ci sarà un mese di mercato. Il Barcellona non ha occhi per piangere, tanto che i suoi acquisti devono obbligatoriamente passare per un okay dell’ufficio trasferimenti della Liga, ma intanto il presidente Laporta ha smesso per un giorno di discutere Xavi dicendo che un movimento s’ha da fare per sostituire Gavi”.

