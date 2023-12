L’ex difensore Stefano Torrisi ha giocato anche nell’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League.

Stefano Torrisi è stato intervistato da FcInter1908.it per parlare delle potenzialità dell’Inter in campionato ed in Champions. “L’Inter è una squadra che ha già fatto una finale di Champions, giocandola alla pari con il Manchester City. Ha una maturità tale e i giocatori hanno una capacità di sapersi imporre e una consapevolezza che fa sì che possano andare in qualunque campo, dominare e portare a casa il risultato. Il 3-0 a Napoli e il 2-0 contro la Lazio non è più una sorpresa”.

Alvaro Morata

Sul sorteggio di Champions

“Una partita molto complicata per l’Inter, perché è una squadra sa giocare specialmente in ripartenza con Thuram e Lautaro, mentre l’Atletico è una squadra che si sa adattare molto bene alle avversarie ed è una delle squadre composta da un gruppo storico longevo, ed è quella che ha fatto più risultati in continuità insieme al Real e al City negli ultimi anni. È quella con più esperienza di gruppo squadra che c’è adesso a livello europeo. Per l’Inter saranno due partite belle toste, non ne basta vincere una”.

Il cammino in Europa

“In Champions ha beccato il sorteggio più duro, sono sicuro di questo. Dopo il City, l’Atletico è la peggior squadra che puoi incontrare in questa fase. Incontrando una squadra come il Barcellona, l’Inter sarebbe stata senza dubbio favorita”.

Le possibilità in campionato

“L’Inter è certamente la favorita. Vedo solo i nerazzurri e la Juve nella corsa allo Scudetto. Milan e Napoli? Non sono in corsa, i partenopei secondo me resteranno fuori dalle prime 4 e non si qualificheranno per la prossima Champions League”.

