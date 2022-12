Il centrocampista del Marocco ha disputato un Mondiale grandissimo, che lo ha visto essere il perno della squadra africana, andata oltre ogni più rosea previsione. Logico quindi che la forte impressione positiva che già il giocatore aveva suscitato nella prima parte della stagione con la Fiorentina abbia avuto adesso una moltiplicazione su scala globale. E sono diversi i club interessati a lui, a partire dal Liverpool: Jurgen Klopp avrebbe bisogno di un recuperatore di palloni come Amrabat e non è certo il solo mister di Premier League a essere stato colpito favorevolmente.

Ma quanto vale oggi Amrabat? In altri termini, la Fiorentina di fronte a un’offerta gigantesca come quella dello scorso gennaio per Vlahovic può resistere? Proviamo a mettere ordine nella vicenda per capirne le coordinate.

1) Amrabat è costato alla Fiorentina 19,5 milioni, incassati dal Verona.

2) Il giocatore andrà in scadenza a giugno del 2024, prima o poi (più prima che poi) ci si dovrà eventualmente mettersi attorno a in tavolo per capire cosa fare.

3) Prima di Qatar 2022 Sofyan valeva 10 milioni, secondo trasfertmarkt. É prevedibile che un aggiornamento lo faccia salire molto più su del doppio.

4) Si è già parlato di offerte attorno ai 40 milioni. Se provengono dall’Inghilterra, sono assolutamente in linea con i prezzi circolanti. E 40 milioni per un giocatore di 26 anni sono un investimento che non presenta neanche troppi margini di rischio per il calcio più ricco del pianeta

