Cinque iconiche frasi di José Mourinho, allenatore portoghese della Roma ed ex Inter. Tutti i dettagli e le sue parole

Grandissimo comunicatore da sempre, anche alla Roma nel 2022 José Mourinho ha regalato la sua verve. Ecco la top five in ordine cronologico: lo Special One non ha peli sulla lingua, sa essere duro anche con i suoi.

1) SENZA PALLE – «Siete gente senza palle, la cosa peggiore per un uomo… Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C», (febbraio 2022, dopo Inter-Roma 2-0).

2) ROMA E LA ROMA – «So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio: essere intelligenti sul mercato, creare un’identità e la stabilità nel club. La Roma deve avere successo, una città come Roma, la storia dietro di noi…Ho il massimo rispetto per Lazio e la sua storia, ma la Roma è la squadra della gente. I romani sono romanisti», (aprile 2022, conferenza stampa).

3) IL CORO – «Il coro per me? Mi è piaciuto perché è arrivato solo quando ormai non avevano più paura di noi. Non all’inizio, non durante, ma solo quando hanno tirato un sospiro di sollievo. Io per 90 minuti ero un nemico, volevo vincere e non sono venuto a fare qui il fenomeno. Sono un amico dell’Inter, è bello sentire che la gente non dimentica, che sono il benvenuto anche da avversario», (aprile 2022, dopo Inter-Roma).

4) VERGOGNA – «Mi sono vergognato. L’ho detto ai miei nell’intervallo e con Allegri ho ammesso di avere avuto fortuna», (agosto 2022, Juventus-Roma 1-1).

5) LA FESTA PER LA CONFERENCE – «È stato veramente indimenticabile. Quando abbiamo vinto la Champions con l’Inter io non sono andato a Milano perché volevo andare al Real Madrid e avevo la sensazione che se fossi tornato non sarei più partito. Questa volta era diverso, volevo rimanere a Roma e continuare con questo club. In momenti come quello capisci che non vinci per te stesso, che non è una gioia personale. La gente è tutto, ti dà la dimensione di quello che hai fatto, e ti senti parte di una famiglia veramente speciale», (settembre 2022).

