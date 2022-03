Il centrocampista olandese della Fiorentina Sofyan Amrabat ha provato a descrivere l’idea di calcio dell’allenatore Vincenzo Italiano.

Sofyan Amrabat ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, ecco le sue dichiarazioni. “La Fiorentina in quest’anno sta andando molto bene. Abbiamo una squadra forte, un allenatore ottimo, ma ora è importante andare avanti così fino alla fine. Il mister chiede il pressing alto a me e a tutta la squadra questo mi piace ma è anche difficile perché per tutta la partita devi andare forte e restare sempre concentrato. Per gli avversari giocare contro una squadra che fa un pressing di questo tipo è molto difficile”.

Clarence Seedorf

“Nel calcio olandese ci sono tanti giocatori giovani, è un campionato perfetto per fare esperienza ma per fare uno step ulteriore devi andare Inghilterra o Italia. Giocare in Italia era un mio sogno, tanti giocatori olandesi hanno giocato qui come Seedorf e Van Basten. Firenze? Una bellissima città, mi piace molto, abbiamo dei tifosi straordinari, mi chiedono sempre una foto e io sono felice di dedicargli del tempo perché sono molto importanti per noi. Saponara? Per me è come un fratello, nei primi tempi mi ha fatto da traduttore”.

