Amrabat Juve, antenne dritte: il pupillo di Giuntoli lascerà United e Fiorentina. La situazione del centrocampista

Nella lista delle alternative a Koopmeiners per la Juve torna di moda il nome di Amrabat, vero e proprio pupillo di Giuntoli.

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista marocchino avrebbe nostalgia dell’Italia dopo aver deluso le aspettative al Manchester United (sole 14 presenze e 634′ in Premier). I Red Devils non sembrano intenzionati a riscattarlo e quindi Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma non per restarci. Per questo la Juve tiene le antenne dritte e potrebbe tornare alla carica dopo il tentativo fatto ad agosto.

