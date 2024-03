Compleanno Pinsoglio: gli auguri speciali della Juve. La lettera per il portiere bianconero che compie oggi 34 anni

Oggi è il compleanno di Pinsoglio che compie 34 anni. La Juve, attraverso il proprio sito, ha pubblicato una lettera di auguri al suo portiere.

GLI AUGURI A PINSOGLIO – «Classe 1990, moncalierese di nascita ma a tutti gli effetti cresciuto in bianconero – con la Juventus diventata la squadra della sua vita, fin da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio: Carlo Pinsoglio è il veterano dello spogliatoio, il giocatore più grande del gruppo – stando a quanto racconta la carta d’identità – ma capace di portare carica, energie e stimoli come pochi altri componenti della rosa.

Portiere alto 194 centimetri, Pinsoglio inizia proprio con la Juventus la sua carriera: dal 2000 segue tutta la trafila delle giovanili della squadra bianconera e dal 2010 inizia a girare l’Italia, giocando a Viareggio, Pescara, Vicenza, Modena, Livorno e Latina.

Nel 2017 poi, il ritorno a casa: un approdo in bianconero che da sette anni lo vede insieme alla squadra, come primo tifoso in panchina e soprattutto come supporto e stimolo tecnico, atletico e motivazione in allenamento.

Un esempio di dedizione al lavoro, che va ben oltre le presenze in campo, a cui facciamo con estremo piacere gli auguri per i suoi 34 anni.

Dai un po’ eh, Carlo: buon compleanno!».

The post Compleanno Pinsoglio: gli auguri speciali della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG