Calafiori Juve, è lui il preferito per sostituire Alex Sandro. Il motivo dell’interesse dei bianconeri per il talento del Bologna

La Juve ha individuato in Calafiori il sostituto di Alex Sandro che lascerà il club al termine della stagione, visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, infatti, il talento del Bologna è considerato il preferito per prendere il posto del terzino brasiliano. Il motivo? Calafiori è un jolly difensivo di piede mancino che sa giocare in tutti ruoli del reparto.

