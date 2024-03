Mercato Juve, Locatelli non basta più: Allegri chiede un big del Bayern. Vuole farlo diventare il nuovo Van Bommel

La Juve intende trovare un giocatore che possa dare un mano a Locatelli davanti alla difesa, visto che al momento lui e Nicolussi Caviglia sono gli unici centrocampisti in grado di ricoprire quel ruolo. Per questo Allegri avrebbe fatto il nome di Goretzka.

A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l’allenatore considera il big del Bayern Monaco un giocatore in grado di governare il gioco e aggiungere fisicità in mezzo al campo. L’idea di Allegri sarebbe quella di far diventare Goretzka una versione moderna di quel che fu Van Bommel nel suo Milan.

The post Mercato Juve, Locatelli non basta più: Allegri chiede un big del Bayern appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG