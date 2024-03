De Sciglio è tornato: Allegri può convocarlo per la prima volta in stagione. Il terzino della Juve non gioca da quasi un anno

Dopo un calvario durato quasi un anno De Sciglio ha recuperato dall’infortunio al crociato e da altri problemi fisici che lo avevano afflitto nelle ultime settimane.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il terzino della Juve potrebbe essere convocato da Allegri per la partita di domani col Genoa. Per De Sciglio, che non gioca da quasi un anno, sarebbe la prima convocazione in stagione.

