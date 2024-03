Mondiale per Club, 9 giocatori della Juventus potrebbero svincolarsi durante la il torneo. E Allegri… Il paradosso del 2025

Sono 9 i giocatori della Juventus che potrebbero svincolarsi durante il Mondiale per Club che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Un vero e proprio paradosso a cui la Fifa dovrà porre rimedio, magari attraverso una deroga come avvenne nel 2020 a causa del lockdown per il Covid.

I giocatori bianconeri che, allo stato attuale, potrebbero iniziare ma non finire il Mondiale per Club in quanto hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 sono Szczesny, Perin, Pinsoglio, Danilo, De Sciglio, Iling–Junior, McKennie, Chiesa e Kean. A questi si aggiunge anche Allegri…

The post Mondiale per Club, 9 giocatori della Juventus potrebbero svincolarsi durante la il torneo. E Allegri… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG