Amrabat Milan: la Fiorentina apre a un nuovo scenario! La novità. Commisso valuta una nuova ipotesi per il centrocampista

Secondo quanto riportato da QS – La Nazione, il mercato della Fiorentina si concentra su Amrabat. Il centrocampista è stato accostato anche al Milan in questo mercato, ma è stato obiettivo di mercato anche di Juve e Manchester United.

Il patron della Viola, Commisso, avverte la paura di non ricevere più alcuna offerta per il giocatore marocchino. Quindi, potrebba aprire anche ad una cessione in prestito con contratto allungato fino al 2025.

