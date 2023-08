Origi Milan: arrivano conferme dal Belgio! Le ultimissime. La società rossonera cercano una squadra e l’Inghilterra bussa la porta

Secondo quanto riportato da HLN Sport in Belgio, il Burnley ha un interesse concreto per Divock Origi, attaccante in uscita dal Milan.

I rossoneri avrebbero già rifiutato un’offerta da parte del Torino, mentre il giocatore belga sembra abbia chiuso le porte all’Al Fateh: l’ex Liverpool non vuole l’Arabia Saudita, ma preferisce restare a giocare in Europa.

